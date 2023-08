Gadisseux sur La Première, Buxant sur Bel RTL, Binet sur LN Radio, c'est parti pour le match des matinales: "Pourquoi devrait-on être en concurrence?"

Historiquement, La Première (RTBF) et Bel RTL (RTL) se partagent ce gâteau. Les derniers chiffres, ceux couvrant la période septembre 2022-avril 2023, donnent l’avantage à cette dernière sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles, même si cela se joue dans un mouchoir de poche : 12,9 % de parts de marché pour L’invité de 7 h 50 contre 11,6 % pour L’Invité de La Première. À noter que sur Bruxelles, le rapport de force est nettement favorable à la RTBF avec 18,6 % de parts de marché contre 14,6 % pour RTL, tandis qu’en Wallonie, c’est RTL qui domine avec 12,5 % contre 9,9 % pour La Première.

De son côté, LN Radio entend participer au festin et se présente comme outsider dans ce match, bien décidé à faire sa place à table.

Trois rendez-vous face à face

Sur les ondes, trois radios dites nationales proposent une matinale avec un invité rentrant dans ce créneau : L’Invité avec Thomas Gadisseux sur La Première à 7 h 45 (RTBF), L’invité de 7 h 50 avec Martin Buxant sur Bel RTL, à 7h50, et, à partir de cette rentrée, le Café sans filtre avec Maxime Binet sur LN Radio dès 7 h 15, qui fera sa première lundi. Le premier est en place depuis 2017. Martin Buxant a, lui, quitté LN Radio et LN24 en juin pour rejoindre Bel RTL où il a pris en charge depuis lundi un rendez-vous qu’il a déjà assuré entre 2014 et 2018. C’est Maxime Binet qui lui succède sur LN Radio. Là aussi c’est un retour à la source puisque le journaliste animait un rendez-vous du même type lors de la saison 2021-2022 : Il faut qu’on parle.

La DH a demandé à chacun d’eux de définir la ligne éditoriale et le ton de leur interview, mais aussi ce qu’il pense les uns des autres. Car ces trois-là se connaissent bien. Très bien, même.

Thomas Gadisseux (RTBF)

Thomas Gadisseux met chaque matin sur le grill, à 7h45, l'invité de Matin Première sur La Première (RTBF). ©RTBF

Quelle est la ligne éditoriale de L’Invité de La Première ?

”Chaque matin, sur La Première, on invite un acteur dans l’actualité. C’est une personnalité politique, économique, judiciaire ou autre, qui a soit une voix dans le débat actuel sur un enjeu de société, soit décide quelque chose ou s’oppose à quelque chose. L’objectif de cette séquence est d’essayer d’apporter un point de vue supplémentaire à un débat, de comprendre pourquoi on se trouve face à telle décision, tel un blocage, ou décoder ce qui est au cœur du débat. Le défi, c’est d’être au cœur de l’actualité mais aussi de la faire parce qu’on apporte cette voix supplémentaire. Le ton du rendez-vous doit être lisible, accessible, puisque le but est d’ajouter un élément de compréhension supplémentaire. Mon défi est que les gens aient appris quelque chose et comprennent mieux ce qui se passe.”

Que pensez-vous de Martin Buxant ?

”Martin est un ami. Je lui souhaite bon vent dans cette nouvelle aventure et ce retour sur Bel RTL. Pourquoi devrait-on être en concurrence ? J’ai l’impression que l’espace francophone en Belgique est si petit que ça ne sert pas à grand-chose de s’opposer et de jouer des coudes. Nous serons plus forts tous ensemble à essayer de contribuer à rendre les débats et la chose politique accessible et pertinente qu’en ajoutant des éléments de tension entre médias. Le citoyen n’a pas besoin de ça pour l’instant face au contexte politique.”

Que pensez-vous de Maxime Binet ?

”C’est un ancien collègue de la RTBF qui revient aussi dans les cases matinales. Je lui souhaite aussi bon vent, en espérant qu’il contribue aussi à rendre ce débat politique le plus lisible possible.”

Martin Buxant (RTL)

Après l'aventure LN24, Martin Buxant retrouve L'invité de 7h50 dans la matinale de Bel RTL, un rendez-vous qu'il a déjà animé entre 2014 et 2018. ©Olivier Pirard

Quelle est la ligne éditoriale de L’invité de 7 h 50 de Bel RTL ?

”La matinale, c’est la plus grosse diffusion. Cela induit qu’il faut avoir l’invité politique du moment, le poids lourd qui compte, celui que tout le monde veut entendre à l’instant T. Politique avec un grand P, c’est-à-dire au sens très large : politique, sociétal, économique, culturel… Sportif aussi, quand ça s’impose. J’ai peut-être un peu moins d’espace de découverte que Thomas en a sur La Première où il peut être plus pointu, moins grand public. RTL a vocation à rassembler très largement, à intéresser le plus grand nombre à la chose publique. S’ajoute à cela mon style : pouvoir poser les questions les plus dures mais avec le sourire, dans la bonne humeur. Ça, c’est mon credo et c’est comme ça qu’on obtient les interviews les plus intéressantes, les plus humaines aussi parfois. On n’est pas en France, à Paris où les Français prennent leur pied quand quelqu’un est cloué au mur et assommé pendant dix minutes.”

Que pensez-vous de Thomas Gadisseux ?

”C’est un grand ami, un super gars et un grand professionnel pour qui j’ai non seulement un très grand respect professionnel mais aussi une vraie affection. Il fait un excellent travail de service public.”

Que pensez-vous de Maxime Binet ?

”C’est moi qui l’ai amené chez LN24, j’avais repéré ses qualités à l’époque. Ce qui est chouette, c’est qu’il s’aventure plus sur le terrain de la société. Il est moins dans le politique et l’économique. Je lui souhaite bonne chance et j’espère qu’il va pouvoir porter haut ce rendez-vous que j’ai créé.”

Maxime Binet (LN Radio)

Maxime Binet propose le Café sans filtre sur LN Radio dès 7h15. © Bernard Demoulin

Quelle est la ligne éditoriale du Café sans filtre de LN Radio ?

”C’est le premier face-à-face de l’actualité (à 7 h 15) par rapport à La Première (7 h 45) et à Bel RTL (7 h 50). . Trois points pour définir la ligne éditoriale : être dans l’actualité la plus proche, donner les éléments qui expliquent en profondeur cette actualité et challenger nos invités. Il s’agit de les pousser dans leur retranchement pour éviter la communication. Et ne pas hésiter à poser des questions sans concession pour découvrir ce qu’il y a derrière la communication et, par exemple, des mesures qui sont annoncées. Le mot d’ordre est d’être posé mais pas conciliant.”

Que pensez-vous de Martin Buxant ?

”C’est une référence, un mentor. C’est quelqu’un qui m’a porté, qui m’a mis le pied à l’étrier et maintenant on se fait face. C’est assez comique.”

Que pensez-vous de Thomas Gadisseux ?

”C’est un journaliste très doué, touche-à-tout et couteau suisse de l’info. On se connaît tous les trois puisque j’ai travaillé avec Martin comme rédacteur en chef puis directeur de l’info sur LN24, et avec Thomas comme chef référent info pour l’actualité politique sur la RTBF. Avec lui, on a mené une campagne électorale. Avec Martin, on a mené la crise politique ensemble. Ça crée des atomes crochus. Ce sont deux personnalités que je respecte. L’idée n’est pas de jouer des coudes avec eux mais de montrer qu’on existe aussi.”