La rumeur circule : Denis Brogniart évincé de Koh-Lanta ?

Ce mardi, le journaliste Clément Garin a indiqué sur Twitter que Denis Brogniart “sera à la tête d’une ultime saison, déjà mise en boîte, qui sera diffusée au printemps prochain, et cédera ensuite sa place à la rentrée à une personnalité pas encore désignée”. Une information qui rejoint celle de Guillaume Genton qui avait annoncé au mois de juin dernier que l’animateur pourrait bientôt être éjecté de l’émission.

Le journaliste du média CFSCOOPS a même été plus loin en indiquant que la décision avait été prise par Rodolphe Belmer et “qu’Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France, (l')accueille amèrement”.

Une information qui a très vite fait le tour de la Toile et que TF1 s’est empressé de démentir. Tout d’abord via Maylis Carçabal, la directrice Communication et Marques de la chaîne.

Mais aussi par Alexia Laroche Joubert en personne, qui a indiqué que le journaliste Clément Garin “s’est cru un 1er avril” en confirmant que cette information était "complètement mensongère".