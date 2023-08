Trois mois après la capitulation allemande du 8 mai ’45, la Deuxième Guerre mondiale se poursuit dans le Pacifique. Malgré des mois passés sous un déluge de bombes américaines, le Japon refuse de rendre les armes. Les États-Unis veulent la capitulation de l’archipel et faire juger son Empereur Hirohito pour crime contre l’Humanité. Malgré l’ultimatum, les Japonais refusent de céder.

Dans la matinée du 6 août 1945, un bombardier américain B-29 survole le Japon. À son bord, une bombe joliment prénommée Little Boy. En réalité, c’est la bombe A, la plus puissante arme jamais créée par l’homme. Après quelques hésitations à cause de la météo, la cible est identifiée : la ville industrielle d’Hiroshima et ses 300.000 habitants.

La bombe atomique est larguée. Elle explosera à 600 mètres du sol pour augmenter son impact. L’éclair de feu est fulgurant. Dans un rayon de 500 mètres, la température de la bulle de gaz est de 4.000 degrés Celsius. Se forme ensuite un gigantesque nuage en forme de champignon. L’attaque fait 70.000 morts, plusieurs dizaines de milliers de blessés et des victimes de radiations. Le bilan final s’élèvera à 140.000 victimes.

Malgré ce drame, le Japon résiste. Et les soviétiques passent à l’offensive… Le président américain, Harry Truman, ordonne de larguer la deuxième bombe atomique qu’il possède trois jours plus tard. Elle rasera cette fois la ville de Nagasaki.

« Parlons d’Histoire » revient sur une invention aussi exceptionnelle que dramatique en compagnie de Didier Alcante, scénariste de la BD « La bombe ». Celle-ci retrace l’incroyable histoire vraie de l’arme la plus effroyable jamais créée.