Déclaration de guerre aux chauves, des "moments de radio", Vizorek en caméo... : standing ovation pour Charline Vanhoenacker et sa nouvelle émission

De quoi susciter un niveau d’adhésion rare, d’autant plus pour une émission de ce vieux média qu’est la radio, et qui s’est matérialisé dans la pétition de soutien lancée en mai (234 000 signatures) et dans la réservation, en deux petites heures, des 1 000 places de l’auditorium de Radio France. Le public est varié – peut-être pas au niveau des opinions politiques, certes –, des jeunes, des vieux, parsemé de têtes connues d’Inter : Fabienne Sintes, Mathieu Vidard ou l’ancienne cheftaine Laurence Bloch, désormais numéro 2 de Radio France. L’écrin est monumental, même si éphémère : les autres émissions se dérouleront dans le plus petit, mais plus mythique, Studio 104, quand elles ne seront pas délocalisées aux quatre coins de la France. La troupe, avec quatre permanents (Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Aymeric Lompret), a perdu un seul élément durant l’été, mais pas n’importe lequel : Alex Vizorek, moteur de l’émission depuis ses débuts, a déménagé sur RTL. Déçu par la décision de sa direction, l’humoriste belge dit s’être senti "moins protégé" après dix ans d’antenne à se moquer des politiques.

Sarcasmes contre la patronne et chronique gouailleuse

Ce qui semble moins le cas de Guillaume Meurice qui, sur scène, redouble de sarcasmes à l’encontre de sa directrice, présente dans le public, derrière la régie. "Moi j’aime bien le conflit, ça a tendance à m’amuser, disait-il quelques jours avant la première. Je n’attends pas particulièrement de la confiance de la direction d’Inter." Alors, allons-y sur les récentes déclarations de sa patronne dans la presse : "On va continuer à titiller les interdits", a ainsi répondu Adèle Van Reeth à Ouest-France qui l’interrogeait sur la place de l’humour sur son antenne. Etrange euphémisme dont Meurice ne se privera pas, sur scène, d’en souligner son interprétation érotisante. Tout comme la formule "ni de droite ni de gauche" de la même Van Reeth dans le Monde pour situer le positionnement de sa radio : "Souvent ça veut dire qu’ils sont de droite !" tonitrue Aymeric Lompret. Crâne rasé, l’humoriste bourrin sera responsable un peu plus tard d’une des meilleures chroniques de l’émission, une déclaration de guerre aux chauves, après sa récente opération d’implants capillaires.

Interdiction des abayas à l’école, nouveau JDD à la sauce Geoffroy Lejeune, été caniculaire… Le Grand dimanche soir reprend les cibles et la recette de C’est encore nous !, un peu plus délayée : quelques trous d’air dans l’interview du musicien Chilly Gonzales, pourtant un excellent client. Le Canadien, venu promouvoir son dernier album, sera à l’origine de deux "moments de radio", selon la formule consacrée, une lettre ouverte quasi rappée sur l’industrie musicale, et une impro sur l’orgue de 30 tonnes de l’auditorium. Le public sera, lui, particulièrement réceptif à la chronique gouailleuse de l’humoriste Doully sur les amours de vacances, ou au plaidoyer pro-burqa de Djamil le Shlag, avec son phrasé qui n’appartient qu’à lui. Toujours très attendu, Guillaume Meurice est allé demander dans son micro-trottoir une définition de la bourgeoisie à la rentrée du Medef, notamment au ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Se définirait-il lui-même comme bourgeois ? "Plutôt pas."

"On s’est senti trahi quand l’émission a été arrêtée"

Dans la forme, le Grand dimanche soir use avec parcimonie du fait d’être en public, n’oubliant jamais de rester une émission de radio. Veste vert pomme de présentateur télé ringard sur le dos, Meurice s’invite au milieu de l’auditoire pour co-animer le "Jeu sans euros" et profite du moment pour faire chanter "Macron démission" à l’auditoire. Le candidat choisi pour son jeu n’est pas tout à fait un inconnu : Alex Vizorek, en caméo, qui échouera à trouver le nombre d’interviews du sénateur LR Bruno Retailleau dans la matinale d’Inter la saison précédente. C’était sept. Il repartira quand même avec un mug à l’effigie d’Adèle Van Reeth. L’émission se terminera sur une standing ovation et des mots de remerciements de la cheffe d’orchestre Charline Vanhoenacker, toute étonnée d’avoir réussi cette première, ce "numéro zéro" sans répétition. Le matin même, elle nous confiait avoir passé une semaine "à mille à l’heure, six jours sur sept au boulot" pour préparer ce grand cirque, ainsi que sa nouvelle émission d’interview en tête-à-tête le samedi soir, Bistroscopie. Tout en déclarant avoir "tourné la page cet été" après la déception printanière.

Dehors, les spectateurs interrogés semblent ravis des deux heures partagées avec la troupe. Subsiste tout de même une certaine incompréhension sur la décision d’arrêter la quotidienne. "J’écoutais tous les jours en direct, on s’est senti trahi quand elle a été arrêtée", raconte Lionel, auditeur de l’émission depuis sept ans. Hors de la Maison ronde, tout le milieu de la radio est du même avis : on n’arrête pas une émission qui fait 1,2 million d’auditeurs quotidiens et (surtout) 7 millions de téléchargements mensuels en podcast. C’est encore nous ! était en sursis depuis au moins trois à quatre saisons. En cause : une proposition plus très claire, avec une troupe qui change tous les jours (à cause d’humoristes en tournée), et un ton, satirique et politique, jugé un poil poussiéreux – on ne pourrait nier la propension de la troupe à donner toujours les mêmes coups de marteau sur les mêmes clous. Si les causes éditoriales étaient réelles, elles étaient aussi nourries par des pressions de l’extérieur : la virulence sarcastique de la "bande à Charline" contre les figures macronistes ou d’extrême droite attirait les critiques du monde politique sur une ligne prétendument trop à gauche de France Inter, dans son intégralité.

Grand bouillon comique

L’émission aurait pu sauver sa fréquence quotidienne en lâchant un peu plus la politique et en se réinventant en grand bouillon comique de l’époque. Mais les derniers arrivés se sont mis au diapason des vannes "Macron démission" plutôt que de cultiver leur excentricité, encouragés par les rires en studio du reste de la bande. En 2022, la succession de Laurence Bloch, très attachée à l’équipe avec qui elle a construit le succès d’Inter, aura précipité la fin de la quotidienne : comme l’a déjà raconté l’Obs, la question des "Belges", comme une problématique à régler, avait surgi lors des entretiens d’embauche pour la direction de la station. Après la nomination d’Adèle Van Reeth l’an dernier, Charline Vanhoenacker a perdu son billet politique de 7h57, puis son émission quotidienne. La proposition lui a alors été faite en janvier de ce format rallongé et en public. En mars, elle acceptait. On suppute une intention maligne de la direction d’Inter : décloisonner la bande de son studio et de ses rires en circuit fermé pour la confronter aux réactions du public.

Sauf que celui-ci est conquis d’avance. Retour à la maison de la radio ce dimanche : quatre moins de 30 ans discutent de l’émission qu’ils écoutent depuis trois ans, Joy préfère Aymeric Lompret, Delphine, Djamil le Shlag. Auteur de la pétition pour sauver l’émission et animateur d’un compte fan sur Twitter, Victor adore la "maïeutique" de Guillaume Meurice dans ses microtrottoirs, son art de faire dérouler des raisonnements stupides aux badauds qu’il interroge. Il a déjà sa place pour dimanche prochain. Et puis, il y a Azénor, 17 ans, qui attend devant la Maison ronde en espérant voir sortir ses idoles : elle a emmené son père et son frère depuis Saint-Etienne, cinq heures de bagnole aller, cinq heures retour, la veille de la rentrée. Elle a adoré voir l’émission en public, même si elle redoute qu’elle en perde son côté "explosif". Sa mère lui avait fait découvrir les chroniques de l’humoriste Constance, et, de fil en aiguille, elle s’est mise à écouter les émissions, l’oreille sur le poste chaque jour à 17 heures. "Comme une petite mamie. Je n’écoutais pas tellement la radio, et maintenant, j’ai vachement plus le réflexe, dit-elle. Quand je dois préparer un exposé, désormais je tape d’abord le sujet sur l’appli Radio France." Certaines émissions sont capables de ça.