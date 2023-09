Si à l'antenne, Yann Barthès n'a pas communiqué sur les raisons de cette absence, Puremédias a mené l'enquête et a obtenu des éléments de réponse via un cadre de Bangumi, qui produit l'émission. D'après cette source, Alison Wheeler "va se consacrer à son spectacle et ne sera pas présente en hebdo cette saison. Pour la suite, on verra..."

Il est toutefois prévu que l'humoriste de 37 ans vienne prochainement en plateau faire la promo de son spectacle. Elle est actuellement en tournée dans toute la France et ce jusqu'en mai 2024.