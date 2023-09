Léa Salamé annonce du changement pour son émission “Quelle époque !”

Léa Salamé est restée très évasive sur cette nouvelle arrivante malgré l’insistance du journaliste Eric Dussart, en donnant toutefois quelques pistes pour les auditeurs de RTL : “C’est une femme déjà, une nouvelle intervenante parce que je me trouvais un peu seule à être une femme avec tous ces garçons. On va tester quelqu’un.”

Eric Dussart tente encore alors de soudoyer certaines informations à la journaliste en demandant dans quel domaine cette nouvelle intervenante va s’essayer, mais Léa Salamé n’en démord pas. Elle donne alors un indice sur le prénom de cette arrivante : “Son prénom commence par un 'C'. Elle n’est pas du tout connue. On teste quelqu’un, vous allez voir”.

Il ne devrait pas y avoir de grandes nouveautés à part l’arrivée de cette intervenante poursuit Léa Salamé. Pour la première émission de cette seconde saison, “Quelle époque !” recevra le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin.