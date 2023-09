Les dernières infos concernant le retour de la Star Academy en novembre

Invitée sur C8, Alexia Laroche-Joubert, l’ancienne directrice de la Star Ac' et nouvelle patronne de Banijay France, dont Endemol France est une filiale, a donné quelques informations concernant la promotion à venir. Premier constat : on se pousse au portillon pour participer à l’émission. Pas moins de 20 000 candidatures sont parvenues à la production. Et parmi les candidats potentiels, “il y a un très gros niveau”, a-t-elle expliqué, tout en précisant que ces derniers jours encore des sessions de casting ont été organisées.

Lors de la résurrection du programme, les producteurs avaient reçu 10 000 candidatures en 48 heures seulement !

Elle a également confirmé la rumeur qui court depuis la fin de la saison précédente : le programme sera plus long que lors de son retour l’année dernière. Il est question d’une quinzaine de semaines, a-t-elle fait savoir.

Il y aura aussi plus de participants, 13 d’après ce qu’elle a dit, et il est “fort probable” que ces derniers passeront Noël dans le château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys, rénové pour l'occasion.

Ce ne sera pas une première puisque c’est déjà ce qu’avaient vécu les candidats de la toute première promotion. Ils étaient restés dans le château du 20 octobre 2001 au 12 janvier 2002. Ceux des saisons 7 et 9 ont aussi passé les fêtes de fin d'année en mode Star Ac'.

Autre rumeur confirmée : plus de staracadémiciens signifie un plateau plus grand. Deux fois plus grand. En revanche, ce qui ne change pas, c’est le tandem de présentateurs. Aux commandes, il y aura toujours Nikos Aliagas, tandis que Karima Charni sera en charge de l’After, c’est-à-dire la partie de l’émission qui raccompagne les élèves de la Star Ac' vers le château.

Côté corps professoral, Yanis Marshall, prof de danse, et Adeline Toniutti, qui enseigne le chant, rempilent, tout comme Michael Goldman en tant que directeur. Pour tous les autres, dont le belge Pierre de Bauer, professeur de théâtre, c’est un grand point d’interrogation qui prévaut.