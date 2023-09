La soirée du 14 janvier 1989 restera marquée par un événement hors du commun : l’enlèvement d’un dirigeant politique de premier plan à Bruxelles. La victime de ce rapt n’est autre que Paul Vanden Boeynants, Ministre d’État, nommé Premier ministre belge à deux reprises, mais aussi homme d’affaires issu d’un milieu modeste.

Au cours de la soirée, la voiture de « VDB » est retrouvée dans le garage de son immeuble. La portière de son véhicule est ouverte. À terre, les enquêteurs retrouveront une chaussure, sa pipe et son appareil auditif. L’emballement médiatique est immédiat. Le lendemain, il n’y aura pas une revendication, mais deux ! La captivité durera 30 jours. Paul Vanden Boeynants s’en sortira après le paiement d’une rançon importante. A peine libéré, le « vieux crocodile » donnera de multiples détails lors d’une conférence de presse aussi mémorable que surréaliste.

« Parlons d’Histoire » retrace cet épisode rocambolesque de la vie politique et judiciaire belge en compagnie de Pierre Marlet, journaliste à la RTBF et co-auteur du livre « Sur la piste du crocodile » et de Kathryn Brahy. En tant que journaliste à RTL-TVI, elle avait recueilli les aveux de la bande Haemers.