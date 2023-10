Après ses critiques sur "Le Petit Théâtre de Vrebos", Christophe Bourdon s’explique: "Ça pousse un peu à être piquant, je l'avoue"

Saluant son humour, Pascal Vrebos s'est tout de même demandé si le chroniqueur n’était pas un peu trop moqueur. “Je pense que l’humour est fait pour être piquant. Et j’avoue que le terme de “dard” (nom donné à la chronique de Christophe Bourdon sur la Première, ndlr.) me pousse à être plus piquant.” . Le présentateur de LN24 a expliqué ensuite qu'il a cru un instant que François Heureux - présentateur de Matin Première - allait mettre un terme à la chronique de M. Bourdon. "Il avait l'air mal à l'aise", a-t-il détaillé. Ce à quoi Christophe Bourdon a réagi ironiquement: "Je ne peux pas le dire mais je crois que le rêve secret de François Heureux c'est d'être sur LN24. Il ne pouvait pas cautionner cet humour."

Le chroniqueur de LN24, Alain Raviart, a quant à lui fait part de sa vexation face à la chronique de Christophe Bourdon, qui le ciblait par moment. Attaqué sur son physique (il a notamment été comparé à "un Denis Ducarme qui aurait abusé des bancs solaires"), le principal intéressé a expliqué qu'il se sentait attaqué personnellement. "Je l'ai ressenti comme une attaque sur ma couleur de peau. (...) On est là dans quelque chose de puant", a lancé M. Raviart au chroniqueur de la RTBF. Christophe Bourdon a tenu à s'excuser: "Le but n'était pas de vous blesser."