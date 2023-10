De nouvelles têtes, deux départs et un retour surprenant: la Star Academy dévoile son corps professoral

À lire aussi

Si, aux commandes, on reprend les mêmes et on recommence (avec le duo Nikos Aliagas et Karima Charni), côté coaches, il y a du changement. On retrouvera Michaël Goldman en directeur mais aussi Adeline Toniutti, comme prof de chant ou encore Marlène Schaff et Lucie Bernardoni comme répétitrices. Sans oublier coach Joe, le prof de sport mais aussi et surtout le prof belge Pierre de Brauer, prof de théâtre, que beaucoup -lui en premier- ne pensaient plus jamais revoir. Un retour surprise donc.

Par contre, Laure Balon, la prof d’expression scénique qui avait fait polémique pour ses propos envers Julien, a été remplacée. À sa place, on retrouve Cécile Chaduteau. Mais la vraie grande surprise provient du départ de Yanis Marshall, le prof de danse excentrique. Ce personnage, qui avait marqué les téléspectateurs, est remplacé par Malika Benjelloun.