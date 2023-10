Le président français, Emmanuel Macron décrit Jean-Pierre Elkabbach comme un “monstre sacré du journalisme français”. “À la veille du 65e anniversaire de notre cinquième République, lui qui était toujours là, à chacune de ses grandes dates, dans nos écrans ou sur nos ondes, pour en raconter les riches heures et en interroger les acteurs”, souligne le chef de l’État français.

”Il a été le premier à me donner ma chance”

”Il a été le premier à me donner ma chance, comme à beaucoup d’autres. Il cite Mauriac en exergue de son autobiographie 'J’ai été aimé… et haï. Plus aimé que haï ? Plus haï qu’aimé ? Qui le sait ?' Nous, on vous aimait. Merci Jean-Pierre.”, tweete Léa Salame.

”Le meilleur intervieweur”

”C’était le meilleur intervieweur qu’on ait eu. Je n’en connais pas qui lui soit comparable”, souligne Alain Duhamel sur le plateau de BFMTV. Les deux hommes avaient collaboré dans “Cartes sur table” à l’époque sur Antenne 2.

”Un monument de l’interview politique”

Laurence Ferrari rend hommage à la carrière de Jean-Pierre Elkabbach en soulignant qu’il était un “monument de l’interview politique, une référence. C’est le plus grand interviewer politique français”. “Un moteur permanent qui allait chercher le scoop… Une curiosité incroyable et une culture fantastique. On perd quelqu’un d’important.”

”Elkabbach a marqué de son empreinte toute une génération”

L’ancien président français, Nicolas Sarkozy a tenu lui aussi à rendre hommage au journaliste. “Tristesse de voir partir ce soir un grand du journalisme. Passionné de politique, boulimique d’information, intervieweur pugnace et sans concession, directeur de médias exigeant et visionnaire, Jean-Pierre Elkabbach a marqué de son empreinte toute une génération”, tweete l’ancien dirigeant français.

”Hommage à un journaliste passionné, à un lecteur assidu, à un observateur hors pair de notre vie politique nationale, hommage à un homme qui a cru toute sa vie dans la force de l’engagement public”, écrit Bruno Le Maire qui avait eu droit en 2016 aux fameuses questions piquantes du journaliste.

François Hollande souligne qu’une page de l’histoire politique et médiatique française se tourne à la suite du décès de Jean-Pierre Elkabbach. “C’était une voix que nul ne pouvait faire taire. C’était une passion qu’aucun événement ne pouvait étancher. C’était une pugnacité qu’aucun interlocuteur ne pouvait épuiser. Il s’était entretenu avec tous les présidents de la Ve République. Il avait rencontré les personnalités les plus illustres de son temps.”