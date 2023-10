Habitué à donner la parole à son public, Hanouna repère un jeune homme en béquille qui aimerait témoigner sur sa blessure. On propose alors un micro au spectateur de l’émission qui explique sa convalescence.

”Il y a un an, j’ai eu un accident très grave qui m’a complètement paralysé, démarre celui qui se fait appeler Théo Audace sur les réseaux sociaux. Il explique ensuite son combat encouragé par l’émission. Grâce à vous j’ai pu survivre, vous m’avez aidé à complètement guérir. Je regardais votre émission à l’hôpital tous les jours. Cela me donnait de la force.”

Hanouna touché par le discours du jeune homme, lui lâche un “t’es un amour”. Seulement, “Theo Audace” s’apprête à sortir une belle punchline. “Vous m’avez donné la force… de me lever de continuer. J’ai eu la force de me mettre debout, marcher et enfin éteindre cette émission de merde.”

Cyril Hanouna, surpris de cette vanne, proposera au jeune tiktokeur de s’asseoir ou de s’en aller. Théo Audace et sa bande quitteront le plateau quelques instants plus tard.