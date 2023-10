Un visage phare d’Affaire conclue viré : “Personne n’est indispensable”

C’est en tout cas une décision qu’affirme le journaliste français Clément Garin, souvent bien renseigné. Patricia Casini-Vitalis, présente depuis la première saison, aurait donc été virée de l’émission. “C’est toujours bien d’avoir des petites piqûres de rappel dans la vie, a-t-elle ainsi confié au journaliste. À tout âge et dans tous les cas de figure, personne ne fait l’unanimité et personne n’est indispensable.”

Le magazine Public, qui relaye aussi l’information, précise de son côté que l’acheteur Clément Anger (qui avait eu une altercation avec l’acheteuse star Caroline Margeridon) n’apparaîtra plus non plus dans “Affaire conclue”.