Départ chez RTL : Antonio Solimando quitte la chaîne et arrête le journalisme (VIDÉO)

Voici les nouvelles têtes au casting du Grand Cactus

Après la nouvelle séquence “Revu de France” présentée par le duo Giroud&Stotz et une tournante d’invités comédiens et chroniqueurs, la bande à Jérôme de Warzée a également décidé de donner de la visibilité à la jeune génération d’humoristes made in Belgium. Dont un imitateur belge d’Emmanuel Macron.