Le 18 juillet 1991, à 7h25, le réveil fut brutal pour les habitants du quartier de Cointe, sur les hauteurs de Liège. Des coups de feux firent sursauter tous les habitants de l’immeuble à appartements qui jouxte le petit parking du Domaine de la Tourelle. Au moment d’entrer dans sa voiture, en compagnie de sa compagne Marie-Hélène Joiret, André Cools est froidement abattu de deux balles. Une autre blessera grièvement Marie-Hélène Joiret.

André Cools, qui gît dans une spectaculaire mare de sang, est loin d’être un inconnu. Ancien vice-Premier ministre et ancien président du Parti socialiste, c’est un homme de pouvoir, d’influence et de réseau. En affaires, comme en politique, il n’avait pas que des amis. Mais qui a bien pu assassiner le Maître de Flémalle ? Les enquêteurs s’attardent sur plusieurs pistes politico-financières, et plus particulièrement sur des contrats d’armements où des pots-de-vin et un financement occulte des partis socialistes francophone et flamand sont mis à jour.

« Parlons d’Histoire » revient sur l’assassinat d’André Cools qui a abouti à une série de scandales politiques et à une guerre des juges. Quant au commanditaire de l’assassinat, et malgré 13 inculpés, le doute plane encore et toujours.

Pour évoquer l’assassinat d’André Cools, « Parlons d’Histoire » reçoit Lily Portugaels, ancienne journaliste politique de La Libre Belgique et ex-Directrice de la Gazette de Liége, ainsi que François Brabant, journaliste politique, fondateur du magazine Wilfried et auteur du livre « L’Histoire secrète du PS Liégeois ».