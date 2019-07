Comme chaque mois, nous vous proposons notre sélection de séries incontournables sur Netflix

La très prestigieuse université de Winchester est le théâtre de nombreuses rivalités. Mais la situation prend un nouveau tournant lorsque des étudiants blancs se présentent à une soirée affichant ledans le but de protester contre « Chers amis blancs », une émission de radio lancée par une étudiante métisse afin de mettre en lumière les inégalités et les actes racistes qui se déroulent sur le campus. Cette troisième saison, qui se déroulera toujours sur le beau campus de Winchester, pourrait cette fois plutôt s’orienter sur la problématique plus large des problèmes sociétaux aux Etats-Unis après une deuxième saison qui avait mis l’accent sur les problèmes de la montée des extrêmes et du harcèlement en ligne. De nouveaux personnages sont attendus dont certains interprétés par des artistes connus comme Laverne Cox qui tenait le rôle de Sophia Burset dans « Orange is the New Black ».

Les demoiselles du téléphone – Saison 04 (le 09 août)

Pas facile d’être une femme à Madrid dans la fin des années 1920. Pourtant, une belle opportunité d’indépendance s’offre à quatre jeunes femmes s’installant à la capitale pour travailler en tant que standardistes dans une entreprise moderne de télécommunications. Un emploi qui va bouleverser leur vie. Cette quatrième saison commence en 1931, un moment important de l’Histoire d’Espagne, période de proclamation de la Seconde République et de lutte pour l’égalité des sexes. Nos protagonistes devront affronter de nouveaux obstacles pour espérer atteindre leurs objectifs d’indépendance et de liberté.









Murder – Saison 05 (le 16 août)

« How to Get Away with Murder » de son titre complet raconte l’histoire d’Annalise Keating, avocate renommée et professeur de droit pénal. Comme chaque année, celle-ci choisit cinq de ses étudiants afin d’effectuer un stage dans son prestigieux cabinet. Mais un jour, ces derniers se retrouvent impliqués dans un meurtre et elle décide de les aider à s’en sortir…

Diffusée en février dernier sur la chaîne américaine ABC, cette cinquième saison fait beaucoup parler d’elle pour un dernier épisode riche en révélations. Impossible d’en écrire plus sans risquer le spoiler mais on peut affirmer que les rebondissements seront au rendez-vous.