Peaky Blinders, saison 05 – le 04 octobre

Dans le paysage industriel anglais de l’après-Première Guerre mondiale, soldats comme criminels essayent de tirer leur épingle du jeu. Faisant partie de cette seconde catégorie, les membres de la famille Shelby, surnommés les « Peaky Blinders » à cause des lames de rasoir qu’ils cachent dans leurs couvre-chefs, prospèrent grâce à l’argent provenant de paris et de vols. Mais l’arrivée de Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la ville de Birmingham, pourrait bien rabattre les cartes…

Cette excellente série produite par la BBC, et notamment diffusée également sur Arte, commencera cette cinquième saison en 1929, alors que la Grande dépression et le risque d’un péril totalitaire frappent l’Angleterre et influent lourdement sur le quotidien de nos protagonistes.

Plan cœur, saison 02 – le 11 octobre

Une bande de copines parisiennes inquiètes de voir leur amie Elsa désespérée suite à ses échecs amoureux décide d’engager un jeune homme pour lui redonner le goût des rencontres. Une idée bien imprudente…

Amitié, amour, mensonges et secrets : cette deuxième saison continue de surfer sur la recette qui a fait le succès de la série. Cette fois encore, l’amitié de nos trois trentenaires risque d’être mise à mal par quelques manigances amoureuses.

La méthode Kominsky, saison 02 – le 25 octobre

Qui a dit que vieillir signifiait moins s’amuser ? Le professeur d'art dramatique Sandy Kominsky et son meilleur ami Norman Newlander nous le prouvent en tentant avec humour et philosophie de se frayer une place à Hollywood parmi une multitude de nouveaux acteurs et dans une culture de la jeunesse qui fait rage à Los Angeles.

Avec deux Golden Globes remportés en janvier dernier (meilleure comédie et meilleur acteur dans une comédie), c’est sans surprise que Netflix a décidé de poursuivre la série avec une deuxième saison riche en promesses.