Comme chaque mois, nous vous proposons notre sélection de séries incontournables sur Netflix.

The Big Bang Theory, saison 11 – Le 1er septembre

Penny, une jeune femme rêvant de devenir actrice, emménage dans un nouvel appartement à Pasadena en Californie. De l’autre côté de son pallier vivent deux physiciens brillants mais peu doués pour les rapports sociaux à qui elle va faire découvrir la vie en dehors des laboratoires.

Cette onzième saison, diffusée entre septembre 2017 et mai 2018 sur la chaîne américaine CBS, a été assez controversée à sa sortie, certains fans la percevant comme « la saison de trop ». Elle parviendra néanmoins sans mal à atteindre les 15 millions de téléspectateurs pour certains épisodes et sera suivie d’une douzième et ultime saison qui fera très probablement son apparition sur Netflix dans les prochains mois.

Elite, saison 02 – Le 06 septembre

Thriller dramatique espagnol, Elite raconte les (més)aventures d’étudiants fréquentant Las Encinas, une école très huppée accueillant les enfants de l’élite madrilène. Se joignent à eux trois « chanceux », issus de la classe ouvrière et ayant été accueillis dans cet établissement après la destruction de leur ancien lycée. Un mélange des classes difficile qui aboutira à un meurtre. Mais qui est vraiment derrière ce crime ?

Ce mélange de « Gossip Girl » et de « How to get away with muder » à la sauce espagnole avait fait forteimpression lors de sa diffusion l’année dernière. Cette nouvelle saison laisse entrevoir des nombreuses révélations, l’évolution de certaines relations et même un nouveau cadavre… Alors, qui risque de mourir cette fois ? Réponse dans quelques jours !

En bref, saison 02 – Le 26 septembre

Vous culpabilisez souvent devant Netflix en ayant l’impression de perdre votre temps devant un écran ? Avec cette série, c’est fini ! Coproduite avec Vox, « En bref » est une série de documentaires de 20 minutes top chrono abordant des sujets très variés, mais toujours en lien avec l’actualité, dans un format dynamique et bien pensé.