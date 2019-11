Comme chaque mois, nous vous proposons notre sélection de séries incontournables sur Netflix.

Atypical, saison 03 – sortie le 1er novembre

Cette série américaine raconte l’histoire de Sam, un jeune autiste de 18 ans qui décide de se trouver une petite amie et qui découvre au passage les aléas du cheminement vers la vie adulte. Un changement qui bouleverse toute sa famille et amène à une question fondamentale : que veut dire « être normal » ?

Saluée pour son originalité et sa capacité à faire réfléchir le spectateur sur le concept de « normalité », cette création de Robia Rashid promet une troisième saison alléchante. Nous reprendrons les aventures de Sam alors qu’il est enfin diplômé et prêt à voler de ses propres ailes en débutant des études supérieures. Mais au sein de la famille Gardner, le chaos règne toujours…

The End of the F***ing World, saison 02 – sortie le 05 novembre

Racontant l’histoire de James, un adolescent convaincu d’être un psychopathe et dont l’escapade meurtrière vire finalement au tragi-comique, cette série britannique de 8 épisodes de 25 minutes avait créé un petit événement lors de son arrivée sur Netflix en janvier 2018.

La première saison adaptée du roman graphique éponyme de Charles S. Forsman ne laissait pas présager de suite tant son dernier épisode semblait conclure définitivement le récit. Netflix joue donc la carte de la surprise dans cette nouvelle saison dont le trailer se concentre sur Alyssa qui semble sur le point de se marier. Avec qui ? Pourquoi ? Réponse le 05 novembre.

The Crown, saison 03, sortie le 17 novembre

Il s’agit sans aucun doute de la sortie la plus attendue de ce mois, voire de cette fin d’année. Retraçant les différents événements qui ont marqué le règne de la reine Elisabeth II, entre intrigues politiques et querelles personnelles, The Crown a remporté un immense succès à travers le monde, au point que certains membres de la famille royale britannique feraient même partie des fans.

Pour cette nouvelle saison, ce ne sera cette fois plus Claire Foy qui incarnera la Reine comme elle l’a fait si magistralement durant les deux premières saisons mais bien Olivia Colman. L’intrigue propose en effet une importante ellipse temporelle nécessitant un renouvellement complet du casting. Cette fois régnant durant les années 1960, la souveraine devra faire preuve d’adaptation à un nouveau monde plus libéré mais aussi bien plus troublé.