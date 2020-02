Alors que la deuxième saison de Sex Education est sortie, il y a deux semaines, sur Netflix, la plateforme de streaming propose à ses abonnés I’m not okay with this, une nouvelle série pour ados adaptée du roman éponyme de Charles Frosman.

Disponible dès le 26 février, celle-ci suit le quotidien d’une lycéenne à la sexualité naissante et à la famille complexe dont la vie se complique lorsqu’elle découvre qu’elle possède des super-pouvoirs et que ces derniers sont difficiles à maîtriser. Réalisée par Jonathan Entwistle, réalisateur de The End of the Fucking World, et avec les producteurs de Stranger Things (rien que ça !), cette teen-série sera portée par Sophia Lillis, actrice que l’on a pu découvrir dans Ça et Sharp Objects, Wyatt Oleff, Quill dans Les Gardiens de la Galaxie ou encore Sophia Bryant de The Good Wife.

Deux ans après la sortie de sa première saison, Altered Carbon, série de science-fiction qui nous plonge dans un monde futur où les êtres humains peuvent transférer leur esprit d’un corps à un autre, revient (enfin), le 27 février, pour une deuxième saison dans laquelle on découvrira Anthony Mackie (Avengers : Endgame d’Anthony et Joe Russo) dans le rôle principal de Takeshi Kovacs.

De son côté, Outlander, relatant les histoires d’une infirmière de guerre des années 1940 qui se retrouve coincée dans l’Écosse révoltée de 1743, revient pour une cinquième saison à raison d’un épisode par semaine à partir du 17 février. Même façon de procéder pour Better Call Saul dont la saison 5 sera disponible à partir du 26 février.