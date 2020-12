Ce n’est pas un film de plus, à charge, sur le milieu hospitalier et la souffrance de ses personnels. De chaque instant pose un regard dénué d’intention sur la formation d’infirmière et d’infirmier. À la fois auteur, réalisateur et monteur, Nicolas Philibert se place, seul, derrière la caméra, pour capter ce que l’apprentissage du métier de soignant dit de nous-mêmes, de notre humanité.