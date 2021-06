LCI, distancée dans les audiences par CNews, entend rester fidèle à ses fondamentaux et mise, pour les élections régionales comme pour la présidentielle de 2022, sur des "débats pluralistes" et ouverts à "tous les sujets", assurent à l'AFP deux figures de la chaîne, David Pujadas et Ruth Elkrief.

David Pujadas, qui présente depuis 2017 l'émission quotidienne "24H Pujadas" et des soirées événement sur la chaîne d'info du groupe TF1, animera des débats dans trois régions clés. Après les Hauts-de-France mercredi dernier, ce sera l'Ile-de-France lundi et Paca mercredi.

Quand à Ruth Elkrief, elle présentera les soirées électorales du 20 et 27 juin. La journaliste était revenue en mai sur LCI après 15 ans passés sur BFMTV.

Pour ces deux pros de l'information politique, ces élections sont riches d'enjeux malgré une mobilisation qui s'annonce faible.

"Il y a un contraste entre le milieu politique, pour lequel c'est une sorte de galop d'essai avant la présidentielle, et l'atonie de l'opinion par rapport à ces élections", analyse Ruth Elkrief.

Mais "on s'aperçoit que ces élections ont un retentissement national et, pour LCI qui avait décidé d'investir beaucoup sur ces régionales, c'est une heureuse surprise", note son confrère.

"Ce qui s'est passé ces dernières semaines a brusquement donné un coup d'accélérateur et ces régionales ont un retentissement national dans les trois régions où nous organisons des débats, mais aussi dans les autres", dit-il.

En cette période comme après, LCI n'entend pas se lancer dans une surenchère avec CNews qui a vu son audience décoller cette année avec une ligne jugée très à droite. La chaîne info du groupe Canal+ fait désormais jeu égal, certains jours, avec BFMTV. En mai, CNews a enregistré 2,2% de part d'audience, soit le double de LCI.

"Pas choquant"

"Pour moi l'audience ce n'est pas une boussole, c'est une sentinelle. Il y a plusieurs chemins pour aller la chercher. Notre chemin, c'est d'apporter quelque chose en délivrant l'information, le contexte, les éléments de comparaison", assure David Pujadas.

"Ce n'est pas forcément par le buzz, la surenchère et la polémique qu'on fait de l'audience", poursuit l'ex-présentateur du 20H de France 2 qui prend soin cependant de ne pas caricaturer la concurrence.

"CNews, c'est facile de dire que c'est de la +trash TV+. Ca marche parce qu'il y a des gens de qualité", dit-il. "Ce type de chaînes engagées existe depuis longtemps dans beaucoup de pays, ce n'est pas choquant. Il faut apprendre à vivre avec".

"Je n'ai pas de jugement moral, la chaîne CNews fonctionne et répond apparemment à une demande", abonde sa collègue. "LCI, qui existe depuis longtemps, reste sur ses fondamentaux. Elle répond à cette demande par des faits, des débats pluralistes et des analyses. Et elle doit trouver sa place sur des principes clairs: l'information, et une aide à la réflexion et à la compréhension, pour se forger une opinion".

Les deux vétérans de l'information ne s'inquiètent pas non plus de voir des youtubeurs, la plateforme Twitch ou l'animateur Cyril Hanouna, se mêler désormais de politique. "Il y a de la place pour tout le monde et plus on parle de politique tant mieux, alors welcome !", lance David Pujadas.

Mais pour la présidentielle, "les médias ont un rôle: aller au-delà de la course de chevaux et faire que ce débat soit le plus riche possible, sans aucun tabou", ajoute-t-il.

En tout cas, pour eux deux, le match de 2022 n'est pas plié. "La surprise, ce serait peut-être qu'il n'y ait pas de surprise. Dans tous les cas, notre travail est de donner une chance à chacun de jouer sa partition", souligne-t-elle.