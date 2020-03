Chers lecteurs et chers abonnés,

Au nom de la rédaction de La Libre Belgique, je tiens à vous remercier sincèrement et chaleureusement pour vos encouragements dans la couverture journalistique de la crise sanitaire inédite que nous traversons. Nous avons l’habitude de vous dire les choses en toute sincérité, alors oui, la situation actuelle est loin d’être simple entre télétravail, organisations personnelles, réorganisation temporaire de nos différents services (rédaction, régie publicitaire, marketing, imprimerie, logistique, informatique, comptabilité…) et strictes consignes sanitaires. Dans le même temps, le besoin de vous informer de manière complète, précise et indépendante nous semble plus essentiel que jamais. Puis, la mobilisation de la presse permet aussi de soutenir pleinement les médecins, urgentistes et infirmiers qui se plient en quatre pour soigner les malades du Covid-19. Soutenir ces femmes et hommes est une évidence, nous répercutons également leurs difficultés et besoins matériels et logistiques.

Nous avons aussi une pensée toute particulière pour celles et ceux pour qui le coronavirus s’est traduit par le décès ou l’hospitalisation en urgence d’un(e) proche dans un contexte de distanciation sociale qui rend ces moments douloureux plus insupportables que jamais.

Face à ces réalités, face à l’annulation de tous les évènements culturels et sportifs et face à la large mobilisation de nos équipes pour couvrir les innombrables conséquences du confinement, nous avons - vous l’aurez sans doute observé - adapté notre offre rédactionnelle temporairement. Le moins longtemps possible, espérons-le. Nous avons créé des rendez-vous spécifiques et adaptés aux circonstances. Comme notre "Newsletter des bonnes nouvelles", ou nos conseils culturels à découvrir #Alamaison. Nous poursuivrons nos efforts en ce sens, et soyez assurés que nous gardons aussi l’ambition de vous offrir - en même temps - d’autres agréables lectures en cette période.

Enfin, si nous pouvons épingler un premier bienfait de cette crise où les mauvaises nouvelles s’accumulent, c’est bien le retour au sens critique pour bon nombre d’internautes qui renoncent enfin à se fier à ce qu’ils lisent sur les réseaux sociaux, et redécouvrent l’intérêt de s’informer auprès de journalistes dont le métier consiste notamment à vérifier les rumeurs et recouper les informations.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Merci pour votre fidélité,

Dorian de Meeûs

Rédacteur en chef