Basé à Pékin, Sébastien Le Belzic a filmé son quotidien. Arte, 20 h 50. La parano s’empare de l’Europe depuis quelques jours et l’annonce des premiers cas de coronavirus. Sébastien Le Belzic, journaliste basé à Pékin, vit confiné depuis plus d’un mois. Dans Chine : chronique d’une quarantaine , le Français s’est filmé pour raconter son quotidien. Il n’est pas facile, on imagine, de réaliser un documentaire dans un pays placé en quarantaine…