L’émission “Affaire conclue” (du lundi au vendredi, à 16h sur France 2) connaît un vif succès. On parle de 2,25 millions de téléspectateurs fidèles au quotidien, soit 24 % de part de marché.

Lors du Sablon Design Market, à Bruxelles, à la mi-septembre, nous avons rencontré deux sympathiques têtes connues de cette émission qui donne la voix aux objets.

Alexandra Morel et Stéphane Vanhandenhoven, étaient présents au Sablon. Conversation décousue et détendue auprès d’un ananas.