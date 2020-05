Alan Poul, de HBO à Netflix: "Dès le début d'une série, on pense au marketing. Ce n'était pas le cas avant..." © Netflix Médias & SériesInterview Hubert Heyrendt À Berlin

Rencontre avec l’un des créateurs de The Eddy, en ligne sur Netflix dès vendredi. Qui fut aussi, au début des années 2000, l'un des producteurs de la mythique série Six Feet Under. Entretien.