La compositrice Allee Willis est décédée à l'âge de 72 ans, indiquent mercredi plusieurs média américains. L'Américaine était surtout connue pour avoir composé le titre "I'll be there for you" en 1994, le célèbre générique de la série télévisée Friends, et interprétée par The Rembrandts. Allee Willis est née le 10 novembre 1947 à Detroit. Elle était aussi co-autrice des titres "September" et "Boogie Wonderland" de Earth, Wind & Fire. Willis est décédée d'un arrêt cardiaque le 24 décembre.

C'est la productrice Prudence Fenton qui a annoncé son décès sur Instagram.