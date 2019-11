L'émission, présentée en direct par Laurent Delahousse après le journal de 20h, a cette fois-ci convié le navigateur Olivier de Kersauson, le journaliste voyageur Hugo Clément et l'auteure-compositrice-interprète Angèle.

Les deux premières personnalités se sont confiées au journaliste vedette de la chaîne française dans un entretien intense. En effet, Olivier de Kersauson, de retour de Polynésie, présentait son nouveau livre De l’urgent, du presque rien et du rien du tout dans lequel il passe en revue l'époque actuelle et ses mœurs, son enfance et ses rêves...

Hugo Clément, quant à lui, venait faire la promotion du nouveau magazine "Sur le front des océans" diffusé mardi 26 novembre 2019 à 21h05 sur France 2. Il s'agit là d'un format inédit qui souhaite aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour l'environnement partout sur la planète.

Afin de terminer l'émission en beauté, le live de "20h30 Le Dimanche" faisait place à Angèle qui présentait un titre inédit extrait de la réédition de son album Brol, la suite, augmentée de sept morceaux.

L'émission a fait un véritable carton puisqu'elle a rassemblé plus de 6,2 millions de téléspectateurs et 25,1% de part d'audience. Il s'agit là d'un record historique pour le magazine présenté par Laurent Delahousse.

A noter également que le journal télévisé de 20h sur France 2, qui était aussi présenté par Laurent Delahousse hier soir, a aussi réalisé un record de l’année en audience avec 5,7 millions de téléspectateurs et un record de saison en part d'audience avec 23.4%.

Par ailleurs, le sonnerie de téléphone du navigateur a retenti à plusieurs reprises en pleine interview. Cela a fait sourire l'animateur qui a, un peu plus tard, révélé l'auteur de ces coups de fils intempestifs dans un tweet. Il s'agit de l'humoriste Laurent Gerra.