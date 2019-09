Depuis plusieurs années, à l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF prend ses quartiers à la Grand-Place de Bruxelles. L’an passé, Angèle avait chanté dans Rendez-vous Grand Place. Cette année, c’est l’auteure de La Loi de Murphy qui a eu la main pour choisir les artistes qui vont l’accompagner. Présentée par Walid et Maureen Louys, cette soirée gratuite verra des artistes défiler.

La chanteuse belge interprétera, de son côté, plusieurs de ses titres et notamment une chanson avec son frère Roméo Elvis (Tout oublier) et même un trio avec ce dernier et Mc Solaar.

"Claude MC" est un ami de leurs parents (Laurence Bilbot et Serge Van Laeken aka Marka). Le père avait repris Caroline, ses enfants ont fait pareil avec Victime de la mode dans le studio de Fred Musa, l’animateur de l’émission Planète Rap sur Skyrock. Parmi les autres artistes présents sur scène, il y aura d’autres rappeurs avec Caballero et Jeanjass et dans un autre style Tamino. Chez les Français, Aloïse Sauvage, Jeanne Added et Alain Souchon se relaieront sur scène.

La Grand-Place pleine à craquer

Sans surprise, la Grand-Place devrait être archi-comble. Interrogée par Belga, Ilse Van de keere, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Ixelles, a expliqué que la place pourrait être fermée au public si sa capacité maximale (environ 6000 personnes) était atteinte. De même, si vous souhaitez assister aux concerts, il est rappelé qu’il faut éviter de prendre des bouteilles en verre, mais aussi des sacs à dos et des sacs de grande taille.

Un écran géant sera installé sur la place De Brouckère pour permettre aux recalés de suivre le concert. Vous pourrez, donc, le visionner en direct sur la Une. Dès 20 h 15, Gerald Watelet sera en direct pour son émission C’est du Belge. Après les concerts, La Une diffusera, dans la foulée, le documentaire Guy André Daniel Michel, un portrait de l’humoriste bruxellois Guillermo Guiz réalisé par Philippe Cornet.