, c'était elle... Anne Hislaire est décédée soudainement ce samedi. Pendant 40 ans, la productrice a porté les talents et façonné l’aura culturelle de la chaîne publique.

Les cheveux en bataille, le regard clair, pétillant et frondeur, elle avait un peu des airs de rockeuse, Anne Hislaire. Pourtant, c’est au service de toutes les cultures qu’elle s’est inscrite dès son entrée, comme scripte, à la RTBF, en 1977. Elle fait ses premiers pas en tant que productrice au sein d’une émission musicale majeure Génération 80, lancée à l’été 1983. Ce rôle d’organisatrice de l’ombre et de chercheuse de talents ne l’a plus quitté ensuite, durant tout son parcours ertébéen jusqu’en mai 2017.

Cargo de Nuit, Intérieur Nuit, Dites-moi, Mille-Feuilles, Screen, Tellement Ciné, Livrés à domicile et Hep Taxi (depuis 2002) : autant d’émissions qui portent sa patte, mais surtout sa détermination à faire rayonner la culture pour le plus grand monde avec le peu de moyens dont elle disposait. Que ce soit auprès de l’alors débutante Cathy Immelen, ou avec Jérome Colin, venu de la radio, avec Thierry Bellefroid et Hugues Dayez, déjà passionnés respectivement de livres et de cinéma, Anne Hislaire n’a eu de cesse de défendre ses équipes contre vents et marées. Donnant à chacun l’occasion d’emmener le téléspectateur à sa suite pour découvrir toujours plus de créations, mais surtout d’hommes et de femmes de talent.

Elle défendait surtout "sa mission" de service public. Avec raideur et âpreté, diront certains, avec passion et conviction, répondront d’autres. Car des coupes budgétaires et des remises en question, il y en a eu légion, au fil de ces quarante années passées au boulevard Reyers. Elle écumait encore les salles obscures où elle avait connu tant d’éblouissements et était coprésidente du Conseil d’administration du Kunstenfestival des Arts, depuis septembre 2018. Anne Hislaire s’est éteinte dans la nuit de samedi à dimanche, elle était âgée de 66 ans.