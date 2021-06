Pour Anne Roumanoff, le scénario 2021 a un goût de déjà-vu. En 2014 déjà, l'humoriste avait été remerciée par la même station. “J’ai été virée d’Europe 1 en quatre minutes. Je ne comprends pas pourquoi j’ai été renvoyée. On faisait de bonnes audiences. J’ai fait progresser la case de 57 %. J’ai cru comprendre que l’émission coûtait trop cher. J’étais prête à prendre moins cher et je suis sûre que les chroniqueurs aussi. Mais quand je l’ai proposé, je n’ai pas eu de réponse”, avait-elle expliqué.Elle avait été réembauchée deux années plus tard...