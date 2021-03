Après la bombe d’anticipation post-Brexit, Years and years, lancée en 2019, sa nouvelle série It’s a Sin, sur les débuts de l’épidémie du sida en Grande-Bretagne, fait à nouveau sensation en 2021. Le créateur gallois Russell T. Davies vient de se voir attribuer un Excellence Award par le festival CanneSeries, qui lui a donné la parole durant un entretien d’une heure en ligne visible sur YouTube. L’occasion de passer en revue la carrière de ce producteur et scénariste de talent, témoin et défenseur de la cause gay, qui a marqué de son empreinte le paysage audiovisuel britannique depuis sa toute première création pour les enfants, Dark Season, en 1991.