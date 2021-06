Arsène Lupin, Pause Café, Marie Pervenche, Les Rois Maudits, Vidocq, Julie Lescaut... Souvenirs de 70 ans de séries cultes Médias & Séries Virginie Roussel

Au rythme des séries et feuilletons cultes de la télévision française depuis 1950, la soirée qui s’annonçait terriblement nostalgique se vit avec plus d’allégresse qu’il n’y paraît. Le mérite en revient à Philippe Thuillier qui recourt à une forme simple et un ton léger pour écrire La Saga des feuilletons et des séries , documentaire long de 2 h 20. Un bref résumé sur le générique, une présentation du contexte, des enjeux et des personnages principaux, un riche travail d’archivage permet en quelques secondes de se souvenir, de replonger dans les séries, sagas, sitcoms cultes : Thierry La Fronde , Poly , Arsène Lupin, Pause Café , Marie Pervenche , Les Rois Maudits , Châteauvallon, La Demoiselle d’Avignon , Vidocq , Les Brigades du Tigre , Maguy , Julie Lescaut …