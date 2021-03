Tournage en Belgique du 23 mars jusqu'en juin

Le tournage de la sérieo-réalisée par le duo Nathalie Basteyns, Kaat Beels rendu célèbre à l’international par la série Beau séjour et la réalisatrice Ibbe Daniëls () débutera mardi en Belgique. Créé par la comédienne et chanteuse flamande Tiny Bertels (), ce drame psychologique traitera des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 à travers le prisme de ses victimesannonce la chaîne Arte. La série en six épisodes sera produite par De Mensen () pour la chaîne flamande Eén, en coproduction avec Arte France., a expliqué Olivier Goris, patron de la chaîne Een (VRT) au journal De Morgen.explique le synospis de la série.Le scénario est signé par Tiny Bertels, Charles De Weerdt et Mathias Claeys en collaboration avec Michel Sabbe, Paul Piedfort et Edith Huybreghts.

Au casting de cette série européenne, on retrouve outre la chanteuse Lara Chedraoui (Intergalactic Lovers), Jeroen Van der Ven (Undercover), Oscar Van Rompay, acteur de la troupe du NTGent, Mattias Van de Vijver (Thuis, The Big Picture), Isabelle Van Hecke (The Twelve), Yassine Ouaich (GR5), Elias Vandenbroucke (Secrets). La diffusion sur Een et Arte est prévue en 2022.