C'est bien connu : de la réalité à la fiction, il n'y a qu'un pas... Et c'est encore plus vrai lorsqu'une pandémie de coronavirus s'en mêle.

L'Américaine Lori Kristen a fait le buzz le week-end dernier après avoir photographié le Jackson Street Bridge, un célèbre pont d'Atlanta (Etats-Unis). Sa photo ressemble en effet à s'y méprendre à... l'affiche de la série dramatique "The Walking Dead".

A gauche, la photo prise après le confinement d'Atlanta lié au coronavirus. A droite, l'affiche de la série sur laquelle on voit Rick, l'un des personnages, se déplacer à cheval dans la ville déserte.

"C'est vraiment flippant", ont réagi plusieurs twittos après avoir découvert le cliché. Et pour cause : l'action "The Walking Dead" se déroule à Atlanta, à une époque où le monde a été ravagé par une épidémie qui a transformé la plupart des humains en morts-vivants. Or, les décors imaginés à l'époque par l'équipe de la série sont en train de devenir réalité...

Si la comparaison entre les deux photos a abondamment tourné sur les réseaux sociaux (et particulièrement chez les fans de la série), précisons qu'à l'heure actuelle, confinement oblige, plusieurs autres villes du monde ont, elles aussi, pris des airs de ville fantôme.