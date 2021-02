Avec la série "En Thérapie", Toledano et Nakache installent la France sur le divan Médias & Séries Virginie Roussel

© Les films du poisson

La première série des cinéastes Éric Toledano et Olivier Nakache est un coup de maître. L’adaptation de la série israélienne BeTipul donne furieusement envie de s’allonger sur le divan. Ceux qui ont aimé In Treatment, la version américaine menée par Gabriel Byrne, apprécieront, aussi, cette cure-là, dans le silence d’une écoute protectrice et réparatrice. Au casting : Carole Bouquet, Frédéric Pierrot, Reda Kateb, Mélanie Thierry, Clémence Poésy ou Pio Marmaï. Tous les jeudis à partir du 4 février, à 20h55, sur Arte. Et en intégralité, déjà, sur Arte.tv.