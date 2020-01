Olivier Monssens interroge la génération AB Productions.

L’auteur et réalisateur belge Olivier Monssens revisite, dans son documentaire Hélène et les garçons : génération AB Productions , l’aventure du Club Dorothée et des sitcoms jeunesse qui fédéraient chaque soir près de six millions de téléspectateurs sur TF1. Alors que Nicolas, Hélène, Johanna et "Cricri d’amour" séduisent toujours sur TMC dans Les Mystères de l’amour, lancé en 2011 par Patrick Puydebat (Nicolas).