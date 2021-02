© Disney+

Dès le 23 février, 45 séries et plus de 200 films débarquent grâce à l’option Star. Au menu, des séries cultes comme X-Files, Desperate Housevives, Lost ou 24 Heures Chrono. Mais aussi plus de 200 films, dont la saga Die Hard, Alien, Braveheart, French Connection ou le le Cléopâtre de Mankiewicz.