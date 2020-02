Dans la première saison, le créateur de Bad Banks, Oliver Kienle, signait un thriller autour d’une crise financière majeure, largement inspirée de la crise de 2008. Où l’on voyait l’État voler au secours du système bancaire, et en particulier de la banque Deutsche Global Invest (DGI). La saison 2, déclinée en six épisodes de 52 minutes, démarre six mois plus tard.