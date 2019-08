3

Le "top chef" Maximilien Dienst quitte tout pour… Dieu

Dans une interview accordée à nos confrères de Sudinfo.be, Maximilien Dienst, ancien candidat de Top Chef et cuistot de Max&Fanny sur Auvio, a fait part de sa décision radicale : tout quitter, son restaurant Les Pieds dans le plat et la télévision, pour partir vivre en Thaïlande et embrasser un quotidien davantage tourné vers la religion.