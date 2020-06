Le mouvement de l’accélération du temps est-il en train de connaître un coup d’arrêt ? Partant du principe que tout doit toujours aller plus vite pour des spectateurs de moins en moins patients, Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman avaient fait le pari de pousser la logique encore plus loin en lançant Quibi, une plateforme de streaming d’un nouveau genre.