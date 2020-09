Les membres de l'équipe ont donc été immédiatement avertis et se retrouvent à présent obligés de porter le masque lors du tournage des émissions. Apprêtez-vous donc à voir durant un petit moment les animateurs et chroniqueurs des émissions "On n’est pas des Pigeons", le "8-9" et "C’est vous qui le dites" masqués à l'écran. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la RTBF doit faire face à un cas de coronavirus. La semaine dernière Cécile Djunga, l'animatrice de "Culture club", avait été mise en quarantaine pour deux semaines après être entrée en contact avec une personne infectée dans sa sphère privée.