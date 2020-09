Dès le premier épisode de Koh-Lanta, les 4 terres, Adrien s'est tout de suite imposé comme le stratège de la saison. Le membre de l'équipe du nord a en effet très tôt tenté de former un clan en vue de se protéger. Lors de la dernière émission, il a même été encore plus loin, en faisant exprès de ne pas se donner à fond lors de l'épreuve d'immunité. "Je ne me suis volontairement pas donné à 100%", a-t-il expliqué au Figaro.

Pour rappel, seule l'équipe qui remportait l'épreuve d'immunité était assurée de ne pas aller au conseil. Toutes les autres devaient ainsi passer par cette douloureuse étape et éliminer un de leurs membres. Pire, la quatrième équipe écopait d'une pénalité supplémentaire. A l'issue de l'épreuve, Denis Brogniart annonçait que cette pénalité était l'élimination d'un membre de leur équipe sur-le-champ, sans même qu'ils aient le temps de se concerter. Une opportunité qui a aussitôt donné des idées à Adrien.

"En pressentant que l'équipe qui finirait dernière de l'épreuve aurait un conseil immédiat et en sachant très bien qu'on ne parviendrait pas à finir premier, je ne me suis volontairement pas donné à fond. Lola l'a bien vu. Quitte à passer au conseil, il fallait qu'il se déroule tout de suite. Et j'ai eu raison", explique le candidat.

Lorsque l'équipe du nord a effectivement terminé dernière et a dû éliminer un candidat, son choix s'est porté sur Diane, qui les avait récemment rejoint après l'abandon médical de Samuel. Une aubaine pour Adrien qui la voyait comme un danger. "J'ai tout de suite compris qu'elle risquait de bien s'entendre avec Lola et Angélique (...) Ce conseil immédiat était une chance pour moi, cela évitait aux filles d’avoir le temps de se rapprocher et de mettre en place une contre-alliance. Si nous avions eu notre conseil plus tard le soir, peut-être que l’issue aurait été différente". Après avoir mis le nom de Diane sur le papier, les filles de l'équipe ont d'ailleurs confirmé qu'avec plus de temps, leur choix aurait peut-être été tout autre.

Diane a donc été éliminée une deuxième fois, une fois par l'équipe du nord et une fois par son équipe d'origine, l'ouest. Adrien, lui, a parfaitement réussi son coup de poker.