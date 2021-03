"Ce que je fais aujourd’hui, je n’aurais pas pu le faire il y a 25 ans", confie Jamy Gourmaud au sujet de sa nouvelle émission Médias & SériesInterview Caroline Gourdin

© ©Nathalie GUYON-FTV

Coproduit par France Télévisions Studios et Éléphant et Cie, C Jamy , nouveau rendez-vous quotidien lancé il y a peu, jette un regard curieux et bienveillant sur le monde, par le prisme de la connaissance. Jamy Gourmaud prolonge ainsi une pastille quotidienne lancée lors du premier confinement, dans son atelier, au sud de Paris. Entretien avec l’ex de C’est pas sorcier.