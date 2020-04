© No School Productions

Angela Lorente signe "Babyland", un film sans jugement sur les mamans ados.

La papesse de la téléréalité Angela Lorente est revenue à ses premières amours, le documentaire de société. Avec Babyland , sujet intimiste et sensible, elle donne la parole à de jeunes mamans originaires de la Thiérarche, une région naturelle à cheval sur la France et la Belgique.

Qu’est-ce qui vous a motivée dans ce sujet ?