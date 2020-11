Dans le secteur du streaming, la transparence ne constitue pas la priorité. Les chiffres d’audience ne sont communiqués que lorsqu’ils sont bons. Et encore… Netflix, par exemple, vient de faire savoir que le retour de Sophia Loren dans The Life Ahead, s’est classé dans le top 10 de 37 pays. Sans précision de chiffres.

Pour contourner l’obstacle, la société Nielsen mène des sondages auprès de 100 000 Américains pour déterminer les programmes les plus regardés sur les plateformes. Et les résultats sont parfois surprenants.

Le grand gagnant du moment ? La série canadienne Bienvenue à Schitt’s Creek, sur les mésaventures d’une famille ruinée qui ne possède plus qu’une petite ville abandonnée, Schitt’s Creek. Son audience : 1,058 milliard de minutes en une semaine.

À distance respectable (869 millions de minutes, tout de même) suit un classique de la sitcom, The Office. Juste devant The Haunting of Bly Manor (838 millions de minutes).

Les "anciennes" saga ont la cote, puisque Les enquêtes extraordinaires, The Great British Baking Show, Grey’s Anatomy, Les 100 et Esprits criminels se retrouvent tous dans le top 10. Ils doivent juste faire un peu de place à Borat 2 (8e et seul film) et Le Jeu de la dame, dixième avec 551 millions de minutes.

Comme quoi, même en streaming, il n’y a pas que les nouveautés qui font de l’audience.