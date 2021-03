Sur l'air de "Tout nu et tout bronzé", elle a chanté "Tout nu à la télé" pour dénoncer qu'on s'offusque plus de la chute de quelques vêtements que des propos qui se tiennent dans les médias ou que de certaines réactions. Le tout avant de s'inspirer de l'exemple de la Capitaine Marleau et de dégrafer sa chemise pour laisser apparaître un message destiné à un invité.





Il faut reconnaître que c'est bien plus drôle que l'immense majorité des sketchs présentés aux César.