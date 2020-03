C'est L'Equipe qui annonce la bombe aujourd'hui.

En poste depuis plus de 30 ans sur la chaîne privée française, Christian Jeanpierre n'officiera plus sur TF1. Le journal L'Equipe annonce qu'il "devrait quitter prochainement TF1. Son renvoi lui aurait déjà été signifié par les dirigeants de la chaîne". Le journal précise que ni TF1 ni le journaliste n'ont donné suite à ses appels.

TF1, qui diffusera 12 matchs de l'Euro et qui doit partager les droits TV avec M6, laisserait les clefs à Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu pour les commentaires. Avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle, Christian Jeanpierre fait partie des meubles de la chaîne. Il avait remplacé le regretté Thierry Gilardi pour les matchs de l'équipe de France depuis mars 2008. Il a également présenté l'émission Telefoot pendant 10 ans entre 2008 et 2018. C'est aussi lui qui commentait la Coupe du Monde de rugby. Depuis l'Euro 2016, il ne commentait plus les rencontres des Bleus.