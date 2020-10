Cinéphile et frustré par Netflix ? "LaCinetek" débarque avec 860 classiques Médias & Séries Jacques Besnard

© André Dino Indisponible depuis la Belgique sur Netflix, “Les 400 coups”, avec l’excellent Jean-Pierre Léaud, sera visible sur “LaCinetek”.

En France, les abonnés de Netflix ont la chance de pouvoir visionner plusieurs films du catalogue de la société de production MK2. Parmi les réalisateurs présents : François Truffaut ( Les 400 coups, Jules et Jim, Le Dernier Métro…), Charlie Chaplin ( Les Temps modernes, Le Dictateur, Les Lumières de la ville…), Jacques Demy ( Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Peau d’âne…). Les Belges n’y ont pas le droit. "Les titres ne sont pas disponibles en Belgique et nous n’avons pas de nouvelles pour le moment", confirmait, encore hier, une porte-parole de la marque au "N" rouge et au "toudoum". Frustré ? Déjà disponible en France depuis novembre 2015, en Autriche et en Allemagne, plus récemment, LaCinetek arrive, bientôt, en Belgique.