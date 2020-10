Il n’aura échappé à aucun fan que la dernière saison de Murder (How to get away with murder)** est arrivée en ligne ce jeudi 1/10 quelques mois après sa diffusion aux Etats-Unis sur ABC. L’occasion pour chacun de faire ses adieux en beauté à cette série qui a définitivement permis à Viola Davis de s’imposer parmi les actrices les plus en vue du moment, "avec une carrière qui est l’équivalent de celle de Meryl Streep, en Noir" comme elle l’a, récemment, souligné avec une bonne dose d’ironie. Malgré les invraisemblances, la série a démontré, depuis 2016, son savoir-faire en termes d’efficacité et de modernité de ton, alignant rebondissements en cascade et révélations. Imposant la signature et le renom de sa productrice, Shonda Rhimes. Cette saison 6 marque la fin de parcours d’un soap judiciaire flamboyant et inclusif créé par l’un des protégés de Rhimes, Pete Nowalk. Dans ces 15 ultimes épisodes, on retrouve des échos au mouvement Black Lives Matter, mais pas seulement...





Dans un tout autre genre, on jettera un œil curieux à La Révolution nouvelle série qui propose une « version revisitée » de la Révolution française où l’on voit le futur inventeur de la guillotine découvrir une maladie qui pousse les nobles à assassiner les gens du peuple. Créée par Aurélien Molas avec Amir El Kacem, Lionel Erdogan, Marilou Aussiloux, Isabel Aimé Gonzalez Sola et Julien Frison, sera-ce une série horrifique ? A juger sur pièce le 16/10.





Films



Sorti en salle à l’Aventure, ce mercredi à Bruxelles, le nouveau film d’Aaron Sorkin, l’homme de The West Wing et de Social Network, sera disponible dès le 16/10 sur la plateforme. Les sept de Chicago*** (The trial of the Chicago Seven en VO) retrace la grande manifestation organisée en marge de la convention démocrate de 1968. Un événement qui tourna à l’affrontement et vit ses organisateurs être immédiatement accusés de « conspiration et d’incitation à la révolte ». Un film porté par Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt.





Quant aux fans du tandem Johnny Depp-Tim Burton, ils seront ravis d’apprendre la mise en ligne ce 1er octobre du film Sweeney Todd*** (Sweeney Todd : The demon barber of Fleet Street) thriller musical horrifique datant de 2007, où Johnny Depp partage l’affiche avec Helena Bonham Carter. L’occasion pour Burton de rendre une nouvelle fois hommage au cinéma qui l’a formé.

Documentaire

Enfin, au rayon, documentaire, on pourrait se pencher sur Bigflo & Oli : presque trop, en espérant que ce titre ne soit pas prémonitoire… Présenté comme un documentaire « intimiste » voyageant dans les coulisses du groupe de rap français, il offrira à leurs fans l’occasion de « rejoindre les deux frères à l’occasion d’une grande tournée ». Verdict : le 8/10.